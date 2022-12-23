Дэвис признан футболистом года в Канаде в 4-й раз за последние 5 лет

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Альфонсо Дэвис признан лучшим футболистом Канады в 2022 году.

Дэвис в прошедшем сезоне выиграл в составе «Баварии» Бундеслигу и Суперкубок Германии.

Левый защитник также сыграл со сборной Канады на ЧМ-2022 – для канадцев это был первый чемпионат мира за последние 36 лет.

Дэвис стал автором первого гола на чемпионатах мира в истории сборной – в ворота сборной Хорватии в матче группового этапа (1:4). Кроме того, он был единственным игроком в составе сборной, отыгравшим каждую минуту на турнире.

Футболист «Баварии» признавался игроком года в Канаде четыре раза за последние пять лет.

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