Дэвис признан футболистом года в Канаде в 4-й раз за последние 5 лет
Альфонсо Дэвис признан лучшим футболистом Канады в 2022 году.
Дэвис в прошедшем сезоне выиграл в составе «Баварии» Бундеслигу и Суперкубок Германии.
Левый защитник также сыграл со сборной Канады на ЧМ-2022 – для канадцев это был первый чемпионат мира за последние 36 лет.
Дэвис стал автором первого гола на чемпионатах мира в истории сборной – в ворота сборной Хорватии в матче группового этапа (1:4). Кроме того, он был единственным игроком в составе сборной, отыгравшим каждую минуту на турнире.
Футболист «Баварии» признавался игроком года в Канаде четыре раза за последние пять лет.
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