Дэвис признан футболистом года в Канаде в 4-й раз за последние 5 лет

признан лучшим футболистом Канады в 2022 году.

Дэвис в прошедшем сезоне выиграл в составе «Баварии» Бундеслигу и .

Левый защитник также сыграл со сборной Канады на – для канадцев это был первый чемпионат мира за последние 36 лет.

Дэвис стал автором первого гола на чемпионатах мира в истории сборной – в ворота сборной Хорватии в матче группового этапа (1:4). Кроме того, он был единственным игроком в составе сборной, отыгравшим каждую минуту на турнире.

Футболист «Баварии» признавался игроком года в Канаде четыре раза за последние пять лет.