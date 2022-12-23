Дзенга о поваре Salt Bae: «Меня не пустили на финал ЧМ, сказали – билетов нет. А потом я вижу этого парня с кубком в руках»

Вальтер Дзенга недоволен поведением повара Salt Bae.

Нусрет Гекче – турецкий мясник, шеф-повар и ресторатор, которому принадлежит сеть стейк-хаусов Nusr-Et.

После победы сборной Аргентины над Францией в финале ЧМ-2022 он оказался на поле, сделал селфи с и другими футболистами, брал в руки кубок мира.

«И вот я вижу Salt Bae с кубком в руках. А меня не пустили на финал чемпионата мира. Мне сказали, что билетов нет, а потом я вижу этого парня на поле», – цитирует экс-вратаря сборной Италии Corriere dello Sport.

«Ты просто сделал это для саморекламы». Турецкого повара Salt Bae раскритиковали за то, что после финала ЧМ он докучал Месси и игрокам Аргентины

Росси – повару Salt Bae после финала ЧМ-2022: «Поцелуй меня в зад. Прикасался к кубку мира, да кто ты, нахрен, такой? Твои две минуты славы истекли»