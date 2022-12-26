Арсенал – Вест Хэм прогноз на матч 26.12.2022, английская Премьер-Лига
26 декабря, в так называемый Boxing day, на «Эмирейтс Стэдиум» состоится очередное лондонское дерби. Арсенал Микеля Артеты будет принимать буксующий в сезоне 2022/2023 Вест Хэм. Матч состоится в рамках 17-го тура АПЛ в 23:00 по московскому времени. В текущей кампании команды решают диаметрально разные задачи. Если «канониры» неожиданно лидируют в Премьер-Лиге и настраиваются на серьезную борьбу за чемпионский титул, то Вест Хэм, в свою очередь, находится в опасной близости от зоны вылета в Чемпионшип.
Рекомендованные ставки: победа Арсенала (1,55), фора 2 (+1,5) 1,61
Наш прогноз на матч Арсенал – Вест Хэм поможет вам сделать осмысленную ставку на игру.
Арсенал
Команда Микеля Артеты лихо провела первую часть сезона. «Канониры» ушли на паузу, вызванную проведением чемпионата мира в Катаре, занимая первую строчку в турнирной таблице АПЛ. При этом Арсенал опережает идущий на втором месте Манчестер Сити на пять очков.
Арсенал настроен решительным образом и не намеревается сбавлять обороты. Впрочем, едва ли от «канониров» стоит ждать феерического выступления в противостоянии с Вест Хэмом. Не все топ-игроки Арсенала могут вернуться с ЧМ в оптимальной форме (Букайо Сака и Гранит Джака). К тому же не стоит забывать, что серьезную травму получил нападающий Габриэл Жезус (ожидается, что бразилец пропустит 3 месяца). Данное обстоятельство крайне негативно скажется на атакующем потенциале команды Артеты, поскольку вопрос с заменой Жезусу ещё не решен.
Статистика и цифры:
- Арсенал выиграл 9 домашних матчей подряд в рамках АПЛ;
- Арсенал не проигрывает 8 матчей кряду в рамках АПЛ;
- Арсенал смог отличиться как минимум одним голом в последних 15 матчах АПЛ;
- В последних десяти домашних матчах Арсенала в АПЛ регулярно пробивался тотал больше 2,5.
Пять предыдущих матчей команда провела следующим образом:
Вест Хэм
Дела «молотобойцев» идут ни шатко, ни валко. Команда Дэвида Мойеса переживает стагнацию и более не претендует на попадание в Лигу Европы или Лигу конференций. Более того, под угрозой находится место Вест Хэма в АПЛ. В британской прессе упорно ходили слухи о том, что боссы клуба из Восточного Лондона готовы указать на двери главному тренеру Дэвиду Мойесу, однако шотландец сумел удержаться на занимаемой должности.
С учетом того, что Вест Хэм, в отличие от Арсенала, готовился к возобновлению кампании практически в полном составе, это дает «молотобойцам» надежду на положительный результат в дерби. Считаем, что Вест Хэм всё же уступит более именитому сопернику, однако сможет избежать разгрома.
Статистика и цифры:
- Вест Хэм потерпел три поражения кряду в рамках английской Премьер-Лиги;
- Молотобойцы разжились лишь одной победой в последних 8-ми выездных играх в АПЛ.
Предыдущие пять игр «молотобойцы» провели следующим образом:
Коэффициенты букмекеров, и прогноз на матч Арсенал – Вест Хэм
Арсенал в последних 20 очных встречах 15 раз одерживал победу, трижды в играх между командами была зафиксирована ничья, а еще две победы одержали «молотобойцы». Предыдущие пять матчей команд закончились следующим образом:
Букмекеры отдают серьезное предпочтение Арсеналу, что вряд ли может удивить, с учетом не самых лучших результатов Вест Хэма в текущем сезоне (особенно если говорить о матчах за пределами «Лондон Стэдиум»).
БК «Лига ставок» предлагает следующие коэффициенты на игру:
|
Арсенал
|
Ничья
|
Вест Хэм
|
ТБ 1.5 (да)
|
ТБ 1.5 (нет)
|
ОЗ (да)
|
ОЗ (нет)
|
1.55
|
4.40
|
6.00
|
1.25
|
3.80
|
1.91
|
1.83
Предположим, что Арсенал сумеет добыть, что называется, «трудовую победу». «Канонирам» явно придется попотеть, но ставить на то, что команда Артеты сокрушит оппонентов весьма опрометчиво. Если Арсенал и сможет набрать три очка, то, вероятнее всего, добьется своего с незначительным перевесом в счете. К тому же не стоит забывать сразу о двух факторах:
— достаточно длительный перерыв на ЧМ;
— матчи в Boxing day нередко даруют сенсационные исходы.
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