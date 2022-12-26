Арсенал – Вест Хэм прогноз на матч 26.12.2022, английская Премьер-Лига

26 декабря, в так называемый Boxing day, на «Эмирейтс Стэдиум» состоится очередное лондонское дерби. Арсенал Микеля Артеты будет принимать буксующий в сезоне 2022/2023 Вест Хэм. Матч состоится в рамках 17-го тура АПЛ в 23:00 по московскому времени. В текущей кампании команды решают диаметрально разные задачи. Если «канониры» неожиданно лидируют в Премьер-Лиге и настраиваются на серьезную борьбу за чемпионский титул, то Вест Хэм, в свою очередь, находится в опасной близости от зоны вылета в Чемпионшип.

Рекомендованные ставки: победа Арсенала (1,55), фора 2 (+1,5) 1,61

Наш прогноз на матч Арсенал – Вест Хэм поможет вам сделать осмысленную ставку на игру.

Арсенал

Команда Микеля Артеты лихо провела первую часть сезона. «Канониры» ушли на паузу, вызванную проведением чемпионата мира в Катаре, занимая первую строчку в турнирной таблице АПЛ. При этом Арсенал опережает идущий на втором месте Манчестер Сити на пять очков.

Арсенал настроен решительным образом и не намеревается сбавлять обороты. Впрочем, едва ли от «канониров» стоит ждать феерического выступления в противостоянии с Вест Хэмом. Не все топ-игроки Арсенала могут вернуться с ЧМ в оптимальной форме (Букайо Сака и Гранит Джака). К тому же не стоит забывать, что серьезную травму получил нападающий Габриэл Жезус (ожидается, что бразилец пропустит 3 месяца). Данное обстоятельство крайне негативно скажется на атакующем потенциале команды Артеты, поскольку вопрос с заменой Жезусу ещё не решен.

Статистика и цифры:

Арсенал выиграл 9 домашних матчей подряд в рамках АПЛ;

Арсенал не проигрывает 8 матчей кряду в рамках АПЛ;

Арсенал смог отличиться как минимум одним голом в последних 15 матчах АПЛ;

В последних десяти домашних матчах Арсенала в АПЛ регулярно пробивался тотал больше 2,5.

Пять предыдущих матчей команда провела следующим образом:

Вест Хэм

Дела «молотобойцев» идут ни шатко, ни валко. Команда Дэвида Мойеса переживает стагнацию и более не претендует на попадание в Лигу Европы или Лигу конференций. Более того, под угрозой находится место Вест Хэма в АПЛ. В британской прессе упорно ходили слухи о том, что боссы клуба из Восточного Лондона готовы указать на двери главному тренеру Дэвиду Мойесу, однако шотландец сумел удержаться на занимаемой должности.

С учетом того, что Вест Хэм, в отличие от Арсенала, готовился к возобновлению кампании практически в полном составе, это дает «молотобойцам» надежду на положительный результат в дерби. Считаем, что Вест Хэм всё же уступит более именитому сопернику, однако сможет избежать разгрома.

Статистика и цифры:

Вест Хэм потерпел три поражения кряду в рамках английской Премьер-Лиги;

Молотобойцы разжились лишь одной победой в последних 8-ми выездных играх в АПЛ.

Предыдущие пять игр «молотобойцы» провели следующим образом:

Коэффициенты букмекеров, и прогноз на матч Арсенал – Вест Хэм

Арсенал в последних 20 очных встречах 15 раз одерживал победу, трижды в играх между командами была зафиксирована ничья, а еще две победы одержали «молотобойцы». Предыдущие пять матчей команд закончились следующим образом:

Букмекеры отдают серьезное предпочтение Арсеналу, что вряд ли может удивить, с учетом не самых лучших результатов Вест Хэма в текущем сезоне (особенно если говорить о матчах за пределами «Лондон Стэдиум»).

БК «Лига ставок» предлагает следующие коэффициенты на игру:

Арсенал Ничья Вест Хэм ТБ 1.5 (да) ТБ 1.5 (нет) ОЗ (да) ОЗ (нет) 1.55 4.40 6.00 1.25 3.80 1.91 1.83

Предположим, что Арсенал сумеет добыть, что называется, «трудовую победу». «Канонирам» явно придется попотеть, но ставить на то, что команда Артеты сокрушит оппонентов весьма опрометчиво. Если Арсенал и сможет набрать три очка, то, вероятнее всего, добьется своего с незначительным перевесом в счете. К тому же не стоит забывать сразу о двух факторах:

— достаточно длительный перерыв на ЧМ;

— матчи в Boxing day нередко даруют сенсационные исходы.