Фэнтези
1

Савио и Винисиус набрали по 11 очков в 3-м туре КЧМ. Оба полузащитника сделали 1+1

«Ман Сити» и «Реал» крупно выиграли в 3-м туре группы клубного ЧМ.

«Манчестер Сити» разгромил «Ювентус» (5:2) и вышел в плей-офф с 1-го места. Савио сделал ассист на Фила Фодена на 69-й минуте и забил сам на 75-й. Полузащитник набрал 11 очков в фэнтези-турнире КЧМ на Спортсе (+3 за полный матч, +5 за гол, +3 за ассист). Его выбрали 1,02% игроков.

«Реал» победил «Зальцбург» (3:0) и тоже занял 1-е место в группе. Винисиус забил на 40-й минуте и сделал ассист на Федерико Вальверде на 45+3. Полузащитник «Реала» набрал 11 очков, он есть в командах у 7,98% фэнтези-менеджеров.

«Реал» сыграет с «Ювентусом» в 1/8 финала, а «Манчестер Сити» встретится с «Аль-Хилалем». Обе игры пройдут 1 июля.

👉 Моя команда на КЧМ

Что теперь будет с «Торпедо»?19255 голосов
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези клубного ЧМ на Спортсе’‘
logoЮвентус
logoРед Булл Зальцбург
logoРеал Мадрид
logoМанчестер Сити
logoчемпионат мира среди клубов
logoВинисиус Жуниор
logoСавио Морейра
logoФэнтези
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Между «Спартаком» и Заболотным еще нет окончательной договоренности. Форвард рассматривает вариант в Турции (Metaratings)
517 минут назад
Агент Джикии: «Когда «Спартак» не предложил Георгию контракт, я считал, что он не самый слабый защитник команды. Расставание положительных эмоций не добавило, тренерам виднее»
1439 минут назад
Голенков о Китае: «Думал, что посмотрю СССР на минималках, но там все развито и очень современное. Китайцы английский не знают, на языке жестов с ними поговорить тоже тяжело»
843 минуты назад
«Зенит» интересовался Ромуло из «Гезтепе», заявил директор турецкого клуба. За форварда хотят 20-25 млн евро
654 минуты назад
Андрей Канчельскис: «Спартак» станет чемпионом после пяти туров. Выигрывают 2-3 матча, разговоры о титуле, а результат всегда один – неудовлетворительный»
30сегодня, 11:51
34 746 зрителей – средняя посещаемость клубного ЧМ после группового этапа. ФИФА довольна, на матчах присутствовали более 1,6 млн болельщиков
12сегодня, 11:40
Сергеев прошел медосмотр для «Динамо». Форвард подпишет трехлетний контракт (Иван Карпов)
13сегодня, 11:33
Трент о шансах на клубном ЧМ: «История показывает, что «Реал» выигрывает трофеи – это ДНК клуба. Против «Зальцбурга» сыграли лучший матч, но еще много работы»
16сегодня, 11:30
Генсек РФС Митрофанов: «Сторонников возвращения России в Европе становится больше. На исполкомах УЕФА это обсуждают»
17сегодня, 11:17
Тюкавин отказал бы Станковичу в случае предложения перейти в «Спартак»: «Взял бы трубку, поговорил и все»
14сегодня, 11:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Барса» привлекла 424 млн евро через облигации для рефинансирования части долга по реконструкции «Камп Ноу». Сумму должны были погасить к 2028 году, теперь ее буду выплачивать с 2033-го по 2050-й
2 минуты назад
Веа отказался от перехода в «Ноттингем». Английский клуб договорился с «Ювентусом» о трансфере
24 минуты назад
Месси, Альба, Лосано, Дрейер, Эвандер выбраны для участия в матче звезд МЛС и лиги Мексики
144 минуты назад
Быстров о Заболотном и Комличенко: «Не понимаю, как таких футболистов рассматривают в «Спартак». Может, они в отпуске перегрелись?»
757 минут назад
Первушин возглавил «Черноморец», подписав контракт по схеме «1+1». Клуб не получил лицензию в РПЛ
2сегодня, 11:52
Ди Меко о Тео в «Аль-Хилале»: «Печально, когда такой игрок отказывается от спортивных амбиций в 27. В современном футболе можно совмещать карьеру с финансовой выгодой»
3сегодня, 11:52
Фрейша про Уильямса: «У СМИ нарратив опорочить все, что связано с «Барсой». Какой трансфер был без разговоров, встреч? Журналисты все узнают в ту же секунду»
2сегодня, 11:39
Пеп о Грилише: «Без него «Сити» бы не выиграл требл. Джек – топ-игрок, но футболисты должны конкурировать друг с другом. Единственная причина, почему он не получал времени – это я»
6сегодня, 11:27
Анчелотти о Неймаре: «Он очень важен для сборной Бразилии. Ему нужно хорошо подготовиться, у него есть время до ЧМ»
2сегодня, 10:53
«Атлетик» начал восстанавливать испорченный фанатами мурал Уильямса. Клуб взял на себя расходы за работу художника
сегодня, 10:36Фото