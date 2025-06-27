Савио и Винисиус набрали по 11 очков в 3-м туре КЧМ. Оба полузащитника сделали 1+1

«Ман Сити» и «Реал» крупно выиграли в 3-м туре группы клубного ЧМ.

«Манчестер Сити» разгромил «Ювентус » (5:2) и вышел в плей-офф с 1-го места. Савио сделал ассист на Фила Фодена на 69-й минуте и забил сам на 75-й. Полузащитник набрал 11 очков в фэнтези-турнире КЧМ на Спортсе (+3 за полный матч, +5 за гол, +3 за ассист). Его выбрали 1,02% игроков.

«Реал» победил «Зальцбург » (3:0) и тоже занял 1-е место в группе. Винисиус забил на 40-й минуте и сделал ассист на Федерико Вальверде на 45+3. Полузащитник «Реала » набрал 11 очков, он есть в командах у 7,98% фэнтези-менеджеров.

«Реал» сыграет с «Ювентусом» в 1/8 финала, а «Манчестер Сити » встретится с «Аль-Хилалем ». Обе игры пройдут 1 июля.

👉 Моя команда на КЧМ