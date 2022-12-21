Пресс-служба Абрамовича опровергла информацию о возможной покупке турецкого клуба
Пресс-служба Романа Абрамовича опровергла информацию о возможной покупке турецкого клуба.
«Опубликованная информация не соответствует действительности. Г-н Абрамович не переехал в Стамбул и не собирается покупать турецкий футбольный клуб», – сообщила пресс-служба предпринимателя.
Ранее издание Hurriyet сообщило, что экс-владелец «Челси» решил переехать в Стамбул и рассматривает возможность покупки турецкого футбольного клуба.
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