Пресс-служба Абрамовича опровергла информацию о возможной покупке турецкого клуба

Пресс-служба Романа Абрамовича опровергла информацию о возможной покупке турецкого клуба.

«Опубликованная информация не соответствует действительности. Г-н Абрамович не переехал в Стамбул и не собирается покупать турецкий футбольный клуб», – сообщила пресс-служба предпринимателя.

Ранее издание Hurriyet сообщило, что экс-владелец « » решил переехать в Стамбул и рассматривает возможность покупки турецкого футбольного клуба.