Пресс-служба Абрамовича опровергла информацию о возможной покупке турецкого клуба

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Пресс-служба Романа Абрамовича опровергла информацию о возможной покупке турецкого клуба.

«Опубликованная информация не соответствует действительности. Г-н Абрамович не переехал в Стамбул и не собирается покупать турецкий футбольный клуб», – сообщила пресс-служба предпринимателя.

Ранее издание Hurriyet сообщило, что экс-владелец «Челси» решил переехать в Стамбул и рассматривает возможность покупки турецкого футбольного клуба.

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