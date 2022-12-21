«Ньюкасл» предложил за Депая 20 млн евро. «Барселона» готова поделиться деньгами с Мемфисом, чтобы убедить его перейти
«Ньюкасл» заинтересован в трансфере форварда «Барселоны» Мемфиса Депая зимой.
Как утверждает Mundo Deportivo, «сороки» предложили за футболиста, контракт которого истекает летом, 20 млн евро.
Эта сумма привлекает «блауграну», но сам игрок не хочет уходить из команды в январе. В связи с этим «Барселона» даже готова предложить Депаю часть средств, которые получит от «Ньюкасла», чтобы убедить его согласиться на трансфер.
В текущем сезоне 28-летний нападающий провел в Ла Лиге 2 игры и забил 1 мяч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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