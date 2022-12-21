« » заинтересован в трансфере форварда «Барселоны» зимой.

Как утверждает Mundo Deportivo, «сороки» предложили за футболиста, контракт которого истекает летом, 20 млн евро.

Эта сумма привлекает «блауграну», но сам игрок не хочет уходить из команды в январе. В связи с этим « » даже готова предложить Депаю часть средств, которые получит от «Ньюкасла», чтобы убедить его согласиться на трансфер.

В текущем сезоне 28-летний нападающий провел в 2 игры и забил 1 мяч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.