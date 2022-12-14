«Барселона» не хочет терять Депая зимой. Хави знает, что денег на замену нет, и встретится с форвардом
Главный тренер «Барселоны» Хави хочет узнать планы форварда Мемфиса Депая.
По данным Diario Sport, испанский специалист не хочет терять футболиста зимой, поскольку знает, что найти ему замену и не лишиться глубины состава в условиях экономических проблем будет тяжело.
Клуб не намерен отпускать нидерландца и может пойти на такой шаг только в том случае, если это принесет ему деньги, а сам игрок будет настаивать на уходе.
Контракт нападающего рассчитан до конца текущего сезона.
Интерес к Депаю проявляли «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Ювентус» и «Тоттенхэм», но в последнее время они не проявляют активности.
В текущем сезоне 28-летний игрок провел 2 матча в Ла Лиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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