Пиоли о «Милане»: «Будем бороться за все трофеи. ЛЧ – наш дом»

рассказал о планах « » на вторую часть сезона.

«Я по-прежнему уверен в качестве своих игроков, мы сильная и конкурентоспособная команда, которая старается выигрывать каждую игру, зная, что наш уровень вырос.

Наши конкуренты очень сильны, в частности, невероятный уровень показывает « ». Если они сохранят этот уровень, я думаю, они могут набрать более 100 очков, и на этом этапе нам останется только похвалить их.

Меня часто спрашивают о трансферных целях на январь, но наша главная цель – восстановить травмированных игроков. В целом наша команда сильна: у нас есть качество, воля и решимость использовать все свои шансы в соревнованиях, в которых мы участвуем. Наша цель – выиграть трофей, и у нас есть еще четыре соревнования, на которых нужно сосредоточиться.

? Это наш дом, если вы тренируете «Милан», то вы не можете не стремиться туда. Некоторые стадии можно пройти, только если повысить свой уровень. Так должно быть и против «Тоттенхэма».

Что сложнее выиграть – скудетто или Лигу чемпионов? Чемпионат выигрывают те, кто этого заслуживает, а в Лиге чемпионов важно качество и удача, которая помогает в определенные моменты», – сказал главный тренер «Милана».