Пиоли о плей-офф ЛЧ: «Милан» не должен никого бояться. Мы чемпионы Италии»

после победы над рассказал об амбициях «Милана» в Лиге чемпионов.

Разгромив австрийский клуб (4:0) в 6-м туре групповой стадии ЛЧ, «Милан» вышел в плей-офф со второго места в группе.

«Неважно, с кем мы встретимся в плей-офф, но это в любом случае будет сложно и подстегнет нас.

Мы чемпионы Италии и должны играть в свой футбол, стараясь пройти как можно дальше. Мы не должны никого бояться. Теперь мы переключаемся на Серию А, нужно как можно ближе держаться к в таблице.

Мы должны быть амбициозны в Лиге чемпионов и никого не бояться. Кто бы нам ни выпал, «Милан» будет уверен в себе», – сказал главный тренер «россонери».