«ПСЖ» вмешался в переговоры «Барсы» с Канте. В «Челси» хавбек не останется

«ПСЖ» и хотят подписать на правах свободного агента.

Как пишет Diario Sport, в последние недели французский клуб ускорил переговоры с 31-летним полузащитником. «Барселона» общается с ним уже несколько месяцев и считает себя лидером в борьбе за француза.

Из-за травмы Канте отложил принятие решения, но в январе он должен вернуться на поле. В хавбек не останется – его контракт действует до лета, и он не намерен продлевать соглашение. «Барса» хочет дождаться возвращения Нголо на поле, чтобы понять, восстановился ли он физически после нескольких травм. Его подпишут, только если будут полные гарантии относительно его физического состояния.

Канте всегда нравился «ПСЖ». Луиш Кампуш, советник парижан по спортивным вопросам, предпочитает подписывать более молодых игроков. Канте – запасной вариант для , однако участие парижан в переговорах может усложнить позицию «Барсы» в переговорах.

Статистику француза, который в этом сезоне сыграл 2 матча в , можно изучить здесь.

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