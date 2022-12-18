Дмитрий Песков: «Путин тепло поздравил президента Аргентины с победой сборной на ЧМ-2022»
Владимир Путин поздравил президента Аргентины с победой команды этой страны на ЧМ-2022.
«Владимир Путин только что переговорил по телефону с президентом Аргентины [Альберто] Фернандесом и тепло поздравил его с победой сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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