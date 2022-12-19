Люк Уилкшир: «Я, моя жена и дети православные. Отмечаем Рождество и Новый год по-русски – российское ТВ, оливье и мандарины»

рассказал о русских обычаях в своей жизни.

– Твоя жена говорила, что в «Динамо» ты стал русским. Все чувствуешь себя им?

– Конечно! В «Динамо» я провел прекрасные годы. Постоянно вспоминаю о жизни в России. Так что я до сих пор немного русский.

– То есть оливье, жареная картошка и прочее – все еще на вашем столе?

– Да. Люблю русскую кухню.

– Ты же православный.

– Да, верно.

– Как ты к этому пришел?

– Моя жена православная, мои дети православные. Поэтому я принял православие, чтобы мы все были под одной верой.

– То есть теперь зимой у тебя в Австралии три праздника – Новый год и два Рождества?

– Два. Мы отмечаем только православное Рождество. Да, в Австралии люди в большинстве своем празднуют 25 декабря, но для нас праздник на две недели позже.

– Новый год в Австралии – не то что в России?

– Да, в все иначе. Но только не в нашей семье. Мы его празднуем в русском стиле, по русскому времени – утром 1 января.

– «Голубой огонек» смотрите?

– Конечно! Все атрибуты праздника! Российское ТВ, оливье, картошка с курицей, мандарины, – сказал бывший защитник « » и сборной Австралии.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ