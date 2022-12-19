Люк Уилкшир: «Я, моя жена и дети православные. Отмечаем Рождество и Новый год по-русски – российское ТВ, оливье и мандарины»
Люк Уилкшир рассказал о русских обычаях в своей жизни.
– Твоя жена говорила, что в «Динамо» ты стал русским. Все чувствуешь себя им?
– Конечно! В «Динамо» я провел прекрасные годы. Постоянно вспоминаю о жизни в России. Так что я до сих пор немного русский.
– То есть оливье, жареная картошка и прочее – все еще на вашем столе?
– Да. Люблю русскую кухню.
– Ты же православный.
– Да, верно.
– Как ты к этому пришел?
– Моя жена православная, мои дети православные. Поэтому я принял православие, чтобы мы все были под одной верой.
– То есть теперь зимой у тебя в Австралии три праздника – Новый год и два Рождества?
– Два. Мы отмечаем только православное Рождество. Да, в Австралии люди в большинстве своем празднуют 25 декабря, но для нас праздник на две недели позже.
– Новый год в Австралии – не то что в России?
– Да, в Австралии все иначе. Но только не в нашей семье. Мы его празднуем в русском стиле, по русскому времени – утром 1 января.
– «Голубой огонек» смотрите?
– Конечно! Все атрибуты праздника! Российское ТВ, оливье, картошка с курицей, мандарины, – сказал бывший защитник «Динамо» и сборной Австралии.
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