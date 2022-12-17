Валид Реграги: «Африканская сборная выиграет ЧМ через 15-20 лет. Марокко показало, что может на равных биться с лучшими»

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги обещает чемпионов мира из Африки.

«На ЧМ от Африки будет 9 участников, и мы будем учиться. Через 15-20 лет, я уверен, африканская команда выиграет чемпионат мира, потому что мы научимся.

Есть определенный этап, который нужно пройти. Нам надо отталкиваться от того, чего мы добились, усердно и охотно работать. Мы создаем ДНК не только для Марокко, а для всего континента.

Я сказал игрокам в раздевалке, что если мы хотим войти в историю, то придется выиграть . Мы хотим доминировать на нашем континенте.

Завтра мы осознаем, что добились невероятного. Мы получили огромный опыт за короткий отрезок времени. Мы прошли дальше, чем ожидали, но этого недостаточно. Это должно послужить примером для будущих участников. Я надеюсь, что это принесет пользу всей Африке.

Нас ждет прекрасное будущее, мы продолжим двигаться вперед. Конечно, перед нами стоит цель когда-нибудь выиграть чемпионат мира. Давление на нас дальше будет выше.

Мы показали, что способны биться на равных с лучшими командами. Исход таких матчей зависит от мелких деталей», – сказал Реграги.

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