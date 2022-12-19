Лука Джорджевич: «В Дании жить дороже, чем в России. В плане культуры мне ближе россияне, они больше похожи на черногорцев»

рассказал о различиях между Россией и Данией.

28-летний нападающий провел прошлый сезон в датском « ». В сентябре черногорец на правах свободного агента перешел в «Сочи».

– Когда поступило предложение от « », не переживали из-за событий в мире?

– Если бы было страшно, я бы не поехал. Страха не было. Я очень хорошо знаю – футболистов и команды. Не думаю о других обстоятельствах. Посмотрел пару матчей моей команды перед переходом, убедился, что все хорошо в чемпионате и стоит поехать в Россию.

– Какая разница между в чемпионатах между Россией и Данией?

– Думаю, футбол идет к тому, что разница между всеми странами будет сокращаться, все научились играть в эту прекрасную игру. РПЛ, конечно, сильнее чемпионата Дании.

Но я бы не сказал, что чемпион России легко обыграет чемпиона Дании или пятая команда РПЛ выиграет у пятой команды из Суперлиги.

– А если сравнивать жизнь в этих странах?

– Культура – большая разница. Для меня россияне больше похожи на черногорцев, чем датчане. Мне легче жить в России, чем в Дании. Их люди отличаются от российского народа, которые мне ближе по душе.

– Вы жаловались, что не могли найти сгущенку в Дании. Нашли?

– Не нашел. Но у нас был третий вратарь в команде, он приехал из России. Ему отправляли сгущенку из России, я брал у него. Мне действительно не хватало сгущенки.

– Где жить дороже: в Дании или России?

– В Дании, там подороже. Но сейчас цены везде поднялись, так что в нынешнее время не так дешево и в России, – заявил Джорджевич.

Джорджевич скучал по российскому футболу: «Пару месяцев находился в Дании, но сразу захотелось вернуться в Россию»

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