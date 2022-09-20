Джорджевич о трансфере в «Сочи»: «Очень хороший вариант. Город похож на мой в Черногории»

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Форвард Лука Джорджевич высказался о своем переходе в «Сочи».

«Очень хороший клуб, красивый город. Счастлив, что у меня есть такая возможность сыграть за «Сочи». Жду, когда смогу сыграть за команду.

Где-то неделю назад начались разговоры о переходе. С этого момента я посмотрел пару игр. Я уже некоторых игроков знаю, с некоторыми уже играл в прошлых командах.

Недолго принимал решение. «Сочи» — очень хороший вариант. Команда заняла второе место в российском чемпионате в прошлом сезоне. И Сочи похож на мой город в Черногории, это плюс», — сказал Джорджевич.

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