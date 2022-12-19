Орлов назвал Мбаппе великим: «Следующие лет 10-15 он будет править в мировом футболе. Наступает его время»

высоко отозвался о .

Форвард сборной сделал хет-трик в финале с Аргентиной (3:3, 2:4 по пен.).

– После первого тайма казалось, что Франция игру не спасет.

— Дешам ошибся со стартовым составом. Выпустил с первых минут Дембеле, который в последних играх особо не блистал, и Жиру. Однако исправился. Убрал их с поля еще до перерыва. Сильный ход. Заслуживает только уважения!

— Хотя Жиру был в ярости от этого решения...

— Да Дешаму плевать! Ведь Тюрам и Коло-Муани оживили игру. Хотя все-таки не они спасли этот матч для французов. Мбаппе — великий игрок. Думаю, следующие лет 10 он будет править в мировом футболе. А может, и 15. Наступает его время (смеется.) Человек один может делать такую разницу!

Меня поразил его второй гол. У него было время подыграть себе, улучшить позицию, а он сразу пробил и попал! Это какой же надо обладать уверенностью и хладнокровием! Вратарь, мне кажется, даже не ожидал такого выстрела.

— И все-таки почему аргентинцы упустили столь комфортное преимущество?

— Французы прибавили в единоборствах. В первом тайме в этом компоненте они полностью проиграли. Плюс у Дешама был довольно предсказуемый план. Мол, доставьте мяч на Гризманна, тот забросит на Мбаппе, а Килиан убежит.

Аргентинцы раскусили «трехцветных», перекрыли и Гризманна, и против Мбаппе играли два соперника. Страховали друг друга. А замены явно усилили игру французов! Коло-Муани вообще мне очень нравится! Почему он, как правило, выходил со скамейки? Бежит, отдает, пенальти зарабатывает, – сказал комментатор.

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