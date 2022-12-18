«Мы проиграли, но для французского футбола это все равно победа. Мбаппе – наше настоящее и будущее». Глава FFF о финале ЧМ-2022

Президент Федерации футбола прокомментировал поражение в финале .

«Команда здорово вернулась в игру, и мы сравняли счет. За минуту или две до конца у нас был матчбол (речь о выходе Коло-Муани один на один на 123-й минцте и сэйве Мартинеса – прим.). Мы проиграли по пенальти, но это все равно победа французского футбола. Сейчас нам грустно, но мы поймем, что Франция выступила хорошо – никто не ожидал этого перед началом турнира.

Мы играли на высоком уровне, у нас отличная, очень молодая команда. Мбаппе забил четыре мяча (три в игре, один – в серии пенальти – прим.), он действует очень быстро и очень силен. Он – наше будущее и настоящее. Я встречусь с как можно скорее – мне не терпится увидеть его душевное состояние», – сказал Ноэль Ле Гре.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ