Зидан – сборной Франции: «Давайте возьмем третью звезду!»

обратился к сборной перед финалом ЧМ-2022.

«Играть в финале чемпионата мира – детская мечта.

Давайте возьмем третью звезду! Вперед, Les Bleus (прозвище сборной Франции – Sports.ru)!» – написал бывший футболист в соцсетях.

Напопним, Франция побеждала на ЧМ-1998 и ЧМ-2018.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию финала , где сыграют и Франция. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ