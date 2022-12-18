Зидан – сборной Франции: «Давайте возьмем третью звезду!»

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Зинедин Зидан обратился к сборной Франции перед финалом ЧМ-2022.

«Играть в финале чемпионата мира – детская мечта.

Давайте возьмем третью звезду! Вперед, Les Bleus (прозвище сборной Франции – Sports.ru)!» – написал бывший футболист в соцсетях.

Напопним, Франция побеждала на ЧМ-1998 и ЧМ-2018.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию финала ЧМ-2022, где сыграют Аргентина и Франция. Начало – в 18:00 по московскому времени. 

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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