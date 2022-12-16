Евгений Кафельников: «Не думаю, что величие Месси будет кто-то оспаривать на планете Земля. Он играет благодаря Марадоне»

Евгений Кафельников высказался про в преддверии финала .

сыграет с командой .

«Я не знаю, что в голове сейчас у Лео Месси. Но любой уважающий себя спортсмен понимает, что для него значит титул чемпиона мира именно в футболе. Он сейчас идет ва-банк.

Я не думаю, что величие Месси сейчас будет кто-то оспаривать на планете Земля. Все знают, что сделал для аргентинского футбола.

В какой-то степени благодаря Марадоне Месси играет. Он был его кумир с свое время. Поэтому для него это будет очень важный матч», – сказал двукратный чемпион «Больших шлемов» в рамках шоу «Это Кубок мира, брат!».

«Это Кубок мира, брат!» – шоу, в котором ведущие и гости на протяжении месяца обсуждают все события чемпионата мира в Катаре. Новые выпуски выходят на канале каждый день.