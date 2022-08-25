Валенсия о Месси и Роналду: «Главной проблемой Криштиану было само существование Лео в эпоху их соперничества»

высказался о конкуренции и .

«В эпоху соперничества Роналду и Месси главной проблемой Криштиану было само существование Лео.

Я надеюсь, что Месси проведет хороший чемпионат мира, потому что он может стать для него последним. Я надеюсь, что он ему понравится, а также надеюсь, что он сделает счастливым весь народ Аргентины», – сказал бывший полузащитник .

Антонио Валенсия: «Месси уникален, его коснулся Бог. Он один из лучших в истории для меня»