Месси об Альваресе: «Удивительная находка для Аргентины. Никто и представить не мог, что он сыграет такую роль»
Нападающий Лионель Месси отметил выступления Хулиана Альвареса за Аргентину на ЧМ-2022.
На счету форварда, представляющего «Манчестер Сити», 4 гола за 6 игр на турнире в Катаре.
«Никто и представить не мог, что Хулиан сыграет такую роль и будет настолько важен для нас. Он оказал поразительную помощь.
И на протяжении всего чемпионата, и во вторник [против Хорватии] он показывал выдающуюся игру. Он вел игру, бился в каждой ситуации, создавая моменты.
Это удивительная находка для нас, он заслуживает всего этого, потому что он славный парень», – сказал игрок «ПСЖ».
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