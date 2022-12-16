Месси об Альваресе: «Удивительная находка для Аргентины. Никто и представить не мог, что он сыграет такую роль»

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Нападающий Лионель Месси отметил выступления Хулиана Альвареса за Аргентину на ЧМ-2022.

На счету форварда, представляющего «Манчестер Сити», 4 гола за 6 игр на турнире в Катаре.

«Никто и представить не мог, что Хулиан сыграет такую роль и будет настолько важен для нас. Он оказал поразительную помощь.

И на протяжении всего чемпионата, и во вторник [против Хорватии] он показывал выдающуюся игру. Он вел игру, бился в каждой ситуации, создавая моменты.

Это удивительная находка для нас, он заслуживает всего этого, потому что он славный парень», – сказал игрок «ПСЖ».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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