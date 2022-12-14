«Зенит» объявил о покупке Алипа у «Кайрата»
Нуралы Алип официально подписал контракт с «Зенитом», сообщила пресс-служба санкт-петербургского клуба.
Сине-бело-голубые и «Кайрат» достигли соглашения о полноценном переходе футболиста.
Новое соглашение с игроком будет действовать по схеме «2,5+1».
Статистика 22-летнего защитника здесь.
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