«Зенит» объявил о покупке Алипа у «Кайрата»

Нуралы Алип официально подписал контракт с «Зенитом», сообщила пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Сине-бело-голубые и «Кайрат» достигли соглашения о полноценном переходе футболиста.

Новое соглашение с игроком будет действовать по схеме «2,5+1».

Статистика 22-летнего защитника здесь.

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