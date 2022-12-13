«Зенит» может проиграть только сам себе. Он не позволит догнать себя». Экс-тренер клуба по физподготовке Сканавино об РПЛ

Андреа Сканавино предрек «Зениту» очередное чемпионство в Мир .

— На зимний перерыв ушел единоличным лидером РПЛ. Может ли кто-то помешать ему в пятый раз подряд выиграть золото?

— Нынешний «Зенит» может проиграть только сам себе. Уверен, что команда под руководством Семака не позволит догнать себя.

У меня остались самые положительные воспоминания о жизни в Петербурге и работе в «Зените» — как с человеческой, так и с профессиональной точки зрения. Так что, конечно, желаю ребятам победы в чемпионате! – сказал экс-тренер «Зенита» по физподготовке.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ