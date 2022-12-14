Жена Эмилиано Мартинеса: «Он очень милый. Дарит мне цветы, пишет письма, которые я храню»

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Жена Эмилиано Мартинеса рассказала об отношениях в семье.

«На самом деле он очень милый, он всегда был внимателен ко мне.

Он не из тех, кто дарит дорогие подарки. Он дарит мне цветы, пишет письма. Я их храню», – сказала Аманда, супруга вратаря «Астон Виллы» и сборной Аргентины.

Жена Эмилиано Мартинеса: «Когда он первый раз пришел в гости, я подумала: «Какой он большой! Я не могу быть с ним»

В 16 Эмилиано Мартинес перешел в «Арсенал» и спас семью от долгов. Сегодня он спас вообще всю Аргентину❤️

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