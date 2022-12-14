Жена Эмилиано Мартинеса: «Когда он первый раз пришел в гости, я подумала: «Какой он большой! Я не могу быть с ним»

Жена Эмилиано Мартинеса рассказала, как познакомилась с мужем.

«Мы с Эмилиано жили по соседству. Я часто встречала его, когда шла на работу, и однажды я спросила его друга: «Почему он опускает голову каждый раз, когда видит меня?» Я не понимала, почему ему так трудно просто сказать «привет».

Вскоре после того разговора Эмилиано прислал мне сообщение: «Мне просто неловко, но если ты не против, давай выпьем кофе вместе». Я ответила: «Хорошо, приходи ко мне в гости». Потом еще несколько раз сходили поужинать вместе.

Когда он первый раз пришел ко мне в гости, я помню, что сразу обратила внимание на его рост. Я подумала: «Я не могу быть с ним, он очень высокий, а я миниатюрная». Когда он пришел, я подумала: «Какой он большой!» – вспоминает Аманда, супруга вратаря «Астон Виллы» и сборной Аргентины.

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