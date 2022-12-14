Бистрович о Ловрене в «Зените»: «Деяну нравится в России. Всего за год он стал капитаном и лидером команды»

высказался о контракте Деяна Ловрена с «Зенитом».

– У Ловрена скоро заканчивается контракт с «Зенитом». Ему стоит оставаться в России?

– Деян – топовый и опытный игрок. Он сам знает, что будет лучше для его карьеры.

Деяну нравится в и в России. Всего лишь за год он стал там капитаном и лидером, это говорит о его любви к «Зениту», Петербурге и всей стране. Уверен: Ловрену лучше всего продолжать карьеру в России, – сказал хорватский полузащитник .

Контракт Ловрена с «Зенитом» истекает летом 2023 года. Ранее сообщалось, что клуб предложит защитнику новое соглашение.

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