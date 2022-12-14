Лучший бомбардир чемпионата Мозамбика Карвалью купил награду сам себе. Лига не признала его заслуги – он забил меньше 15 необходимых голов

Лучший бомбардир чемпионата Мозамбика купил награду, когда лига не признала его заслуги.

«Это может показаться необычным, но сегодня я купил трофей лучшего бомбардира чемпионата Мозамбика за свои деньги. Да-да, все верно. Я решил вознаградить себя. Я думаю, что сюда идеально подойдет фраза: «Если ты не сделаешь что-то для себя, никто не сделает».

Дело не только в деньгах, они – не самое главное в жизни. Есть детали, которые имеют значение. Например, для меня важно, когда я завершу карьеру, показать мои маленькие символические достижения своим детям и племянникам. Но мое достижение не просто не признали, но даже не поздравили меня.

Но, в конце концов, жизнь продолжается, я благодарен Богу и всем тем, кто помогал мне достичь этого, пусть мое достижение и не признано официально. Но это никоим образом не задевает мою любовь к футболу – я сильнее, чем когда-либо», – написал Исак Карвалью в социальных сетях.

В завершившемся сезоне-2022 чемпионата Мозамбика Исак Карвалью забил 11 голов. Для вручения трофея лучшему бомбардиру в чемпионате Мозамбика необходимо забить не менее 15 мячей.

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