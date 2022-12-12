Аргентина — Хорватия — 3:0, обзор матча Чемпионата мира по футболу 13.12.2022

Первый полуфинальный матч на Чемпионате мира по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Хорватии состоялся 13 декабря на стадионе «Лусаил Айконик» в городе Лусаил. Если команду Аргентины изначально относили к фаворитам мирового первенства, то хорватов видели среди четверки лучших только в самых оптимистичных прогнозах. Тем не менее команда Златко Далича повторила достижение четырехлетней давности и получила шанс выйти в финал.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Обе команды понимали, что цена ошибки очень высока и в первые минуты не предпринимали никаких активных действий. За пятнадцать минут не было нанесено ни одного удара по воротам, а кроссы, которые были у той и у другой команды, до адресатов не доходили. При этом сборная Хорватии больше владела мячом. И только на 25-й минуте болельщики увидели первый удар по воротам. С дальней дистанции его нанесли аргентинцы, но голкипер хорватов Доминик Ливакович с ним справился. На 27-й минуте хорваты заработали перспективный штрафной, но разыграли его так, что чуть не получили опасную контратаку на свои ворота. На 32-й минуте спокойное течение игры привело к пенальти в ворота сборной Хорватии. Пас из глубины поля на Хулиана Альвареса, он выходит один на один с Ливаковичем, и тот его сбивает. Лионель Месси пенальти реализовал безукоризненно. Следом на 39-й минуте аргентинцы проводят контратаку. Все тот же Альварес совершает проход по центру, хорватские защитники больше при этом ему помогают, нежели мешают, и счет становится 2:0. На 42-й минуте после подачи углового чуть третий мяч не оказался в воротах вратаря сборной Хорватии. Команда Златко Далича была явно деморализована, и в перерыве он должен был ее встряхнуть.

Не получилось. Начало второго тайма напоминало начало матча, пока на 58-й минуте аргентинцы не создали момент, в том числе благодаря усилиям Месси. Он бил с острого угла, но прямо во вратаря. Хорваты редко на этом Чемпионате мира играли первым номером, а тут некуда было деваться. Разумеется, у аргентинцев появлялись хорошие шансы для голевых моментов. На 69-й минуте Месси просто замучил своими финтами Йошко Гвардиола на правом фланге, вошел в штрафную и отдал пас на Альвареса. Хулиан без помех пробил и оформил дубль. Если после первого тайма шансы сборной Хорватии могли рассматриваться как минимальные, то теперь исход матча стал окончательно ясен. На 74-й минуте на поле появился даже Паоло Дибала, которого Лионель Скалони весь Чемпионат держал на скамейке. На 83-й минуте четвертый мяч аргентинцев мог забивать Алексис Мак Аллистер, но это уже было бы совсем несправедливо по отношению к хорватам. В итоге спустя восемь лет сборная Аргентины вновь в финале Чемпионата мира, а хорваты второй раз в своей истории будут играть за 3-е место.

Видеообзор матча Аргентина — Хорватия