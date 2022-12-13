Француз Ренар будет болеть за Марокко в полуфинале ЧМ-2022: «Люди так тепло относились ко мне, что вы даже не представляете. Я разделяю их радость»

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Француз Эрве Ренар поддержит сборную Марокко в полуфинале ЧМ-2022.

Сборные Марокко и Франции встретятся в полуфинальной игре турнира.

«Я француз, родился во Франции, у меня французский паспорт. Но завтра, извините, я буду болеть за марокканскую команду.

В этой стране люди с такой теплотой относились ко мне, что вы даже не можете себе представить. В таких странах часто бывает так: либо тебя ненавидят, либо тебя любят. 

Я разделяю их радость, но оставаясь в тени, потому что у меня была возможность поработать с ними. Я желаю им всего наилучшего», – сказал Ренар, возглавляющий сборную Саудовской Аравии.

Специалист тренировал сборную Марокко с 2016 по 2019 год.

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