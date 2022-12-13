Экс-тренер «Зенита» по физподготовке Сканавино: «Не исключаю, что при новом тренере Бразилии Малком, Клаудинью и Вендел поборются за место в обойме»

Андреа Сканавино допустил, что игроки «Зенита» будут вызваны в сборную при новом тренере.

— Хорватия выбила в четвертьфинале Бразилию, в состав которой не попал ни один из лидеров «Зенита». Как вы считаете, мог ли , Клаудинью или усилить состав южноамериканцев на ЧМ-2022?

— Думаю, кто-то из этих ребят мог попасть в итоговую заявку, но, вероятно, свою негативную роль сыграла изоляция российского футбола в год чемпионата мира.

Не исключаю, что при новом главном тренере сборной Бразилии игроки «Зенита» смогут побороться за место в обойме. Искренне желаю тем ребятам, с которыми я работал, чтобы они получили вызов в сборную, – сказал экс-тренер по физподготовке.

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