Экс-тренер «Зенита» по физподготовке Сканавино: «Не исключаю, что при новом тренере Бразилии Малком, Клаудинью и Вендел поборются за место в обойме»
Андреа Сканавино допустил, что игроки «Зенита» будут вызваны в сборную Бразилии при новом тренере.
— Хорватия выбила в четвертьфинале Бразилию, в состав которой не попал ни один из лидеров «Зенита». Как вы считаете, мог ли Вендел, Клаудинью или Малком усилить состав южноамериканцев на ЧМ-2022?
— Думаю, кто-то из этих ребят мог попасть в итоговую заявку, но, вероятно, свою негативную роль сыграла изоляция российского футбола в год чемпионата мира.
Не исключаю, что при новом главном тренере сборной Бразилии игроки «Зенита» смогут побороться за место в обойме. Искренне желаю тем ребятам, с которыми я работал, чтобы они получили вызов в сборную, – сказал экс-тренер «Зенита» по физподготовке.
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