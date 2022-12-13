Медведев считает, что бразильцы из «Зенита» не испортили бы картину в сборной на ЧМ-2022: «Они уже научились преодолевать автобусы»

Гендиректор «Зенита» считает, что бразильцы клуба помогли бы своей сборной на .

— Хорватия с зенитовцем Ловреном выбила из турнира Бразилию. Бразильцы из , на ваш взгляд, не испортили бы картину в этой сборной?

— Я уверен, что не испортили бы. Во-первых, они уже натаскались играть против оборонительного стиля соперников, с чем постоянно сталкивалась сборная , научились преодолевать одноэтажные и даже двухэтажные автобусы. Поэтому явно могли бы помочь.

— С Ловреном на связи? Что-то пожелаете ему перед полуфиналом?

— Да, мы с ним общаемся, но я стараюсь его не отвлекать от концентрации перед матчами. Хочу пожелать ему и всей сборной Хорватии успеха, – сказал .

Сегодня Хорватия сыграет в 1/2 финала с Аргентиной.

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