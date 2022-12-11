Виктор Онопко: «Доминирование «Зенита» в РПЛ ни для кого не хорошо»

Виктор Онопко высказался о доминировании «Зенита» в Мир .

– Результат безусловно крутой. Но все заранее коронуют – уже пятый год подряд.

– «Зенит» еще не чемпион. У них сильная, интересная команда, у которой есть все, чтобы стать чемпионом.

Но пока есть математические шансы у конкурентов, я бы не спешил говорить, что они чемпионы.

Доминирование «Зенита» в РПЛ ни для кого не хорошо, – сказал помощник главного тренера сборной России.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ