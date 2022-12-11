«Это время Африки!👏🇲🇦». Шакира поздравила Марокко с выходом в полуфинал ЧМ-2022 отсылкой к Waka Waka – гимну ЧМ в ЮАР

Теги Сборная Португалии по футболу ЧМ-2010 Сборная Марокко по футболу ЧМ-2022 Шакира музыка Футбол

Шакира поздравила сборную Марокко с выходом в полуфинал ЧМ-2022.

Марокканцы обыграли Португалию (1:0) и стали первой африканской сборной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира.

«This time for Africa! («Это время Африки!» – прим. Sports.ru)👏🇲🇦», – написала певица в твиттере.

Это строчка из песни Шакиры Waka Waka, которая была гимном ЧМ-2010 в ЮАР.

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