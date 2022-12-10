Илон Маск поздравил Марокко с выходом в полуфинал ЧМ-2022: «Поздравляю, Марокко! 🇲🇦»

Илон Маск поздравил сборную Марокко с выходом в полуфинал .

Марокканцы обыграли Португалию (1:0) в 1/4 финала турнира в Катаре и стали первой африканской сборной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира.

«🇲🇦🇲🇦 Поздравляю, !! 🇲🇦🇲🇦» – написал предприниматель и владелец Twitter на своей странице в соцсети.

Ранее Маск аналогичным образом поздравлял Японию с выходом в плей-офф ЧМ-2022.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ