Илон Маск поздравил Марокко с выходом в полуфинал ЧМ-2022: «Поздравляю, Марокко! 🇲🇦»
Илон Маск поздравил сборную Марокко с выходом в полуфинал ЧМ-2022.
Марокканцы обыграли Португалию (1:0) в 1/4 финала турнира в Катаре и стали первой африканской сборной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира.
«🇲🇦🇲🇦 Поздравляю, Марокко!! 🇲🇦🇲🇦» – написал предприниматель и владелец Twitter на своей странице в соцсети.
Ранее Маск аналогичным образом поздравлял Японию с выходом в плей-офф ЧМ-2022.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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