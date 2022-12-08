Хорватия — Бразилия — 1:1 (пен. 4:2), обзор матча Чемпионата мира по футболу 09.12.2022

Первый четвертьфинальный матч на Чемпионате мира по футболу провели между собой сборные Хорватии и Бразилии. Матч состоялся 9 декабря на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в городе Эр-Райян. Хорваты с большим трудом пробились в ¼ финала, одолев в серии пенальти команду Японии. Бразильцы, напротив, в предыдущем матче показали искрометный футбол с подавляющим преимуществом в матче со сборной Южной Кореи. Болельщики ждали от сборной Бразилии продолжения банкета.

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Все, кто его ждали, в первую десятиминутку игры вынуждены были разочароваться. Матч начался с обоюдных позиционных атак, а преимущество по владению если и было за бразильцами, то совершенно небольшое. Форсировать события никто не собирался. На 13-й минуте возник опасный момент у ворот бразильцев, Иван Перишич не смог как следует пробить по мячу после прострела с правого фланга. На 20-й минуте Винисиус Жуниор разыграл хорошую комбинацию с Ришарлисоном, пробил по воротам, но удар был заблокирован. Вторая волна атаки привела к удару Ришарлисона прямо во вратаря. А дальше… Дальше было несколько перспективных штрафных у ворот обеих команд, чуть опаснее они были у игроков сборной Бразилии, но до голевых моментов дело не доходило. Матч продолжал держать всех в напряжении, команды комбинировали на высоких скоростях, но первый тайм подошел к концу и завершился нулевой ничьей. Тут уже было совсем не до танцев голубей.

В самом начале второго тайма возник голевой момент у бразильцев. Прострел с правого фланга, и Ливакович спасает свои ворота после рикошета от Гвардиола. Затем возник момент с просмотром пенальти. Юранович сыграл рукой в штрафной площади, но игрок команды Бразилии до этого оказался вне игры. На 55-й минуте Неймар вывел Ришарлисона один на один с голкипером хорватов, и тот после удара бразильского форварда вновь спас свои ворота. И это был уже реальный голевой момент. Бразильцы начали давить, но хорваты вновь вернули игру в более-менее спокойное русло. Однако на 66-й минуте состоялся еще один опасный момент у ворот хорватов. После серии рикошетов в штрафной площади свою команду спасает Ливакович. На 76-й минуте уже Неймар вышел один на один с вратарем, но тот отбил мяч за лицевую. За все основное время матча хорваты не нанесли ни одного удара в створ ворот против около десятка у бразильцев, но при этом остались в игре. И второй тайм закончился без взятия ворот. Все прогнозы пошли прахом.

В дополнительное время, как обычно, обе команды понимали, что любая ошибка может стать фатальной. В игре появилось много фолов, она разбилась на эпизоды. Хорваты на 103-й минуте создали опасный момент. Петкович на углу штрафной легко разобрался с двумя защитниками, но пас на Брозовича отдал откровенно плохой. Удар полузащитника пришелся выше ворот. Через две минуты Неймар с Родриго и Пакета разыграл комбинацию, которую можно заносить в учебники. Неймар в итоге обыграл Ливаковича и пробил в пустые ворота. Счет был открыт, и теперь хорватам терять было нечего. Нужен был тот самый удар в створ ворот, и он случился. После контратаки с левого фланга и передачи Оршича Бруно Петкович пробил из пределов штрафной площади, и мяч оказался в воротах Аллисона. У бразильцев уже было начинался карнавал, но, увы, в итоге серия пенальти. И карнавал закончился. Ливакович — герой Хорватии, его команда первый полуфиналист Чемпионата мира, а сборная Бразилии, увы, едет домой.

Видеообзор матча Хорватия — Бразилия