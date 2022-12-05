Цорн о сборной России: «Могла бы выйти из группы на ЧМ-2022. Есть молодые качественные игроки с характером»

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Томас Цорн считает, что сборная России могла бы выйти из группы в случае отбора на ЧМ-2022.

«У России очень много хороших игроков. Я думаю, она бы смогла выйти из группы.

Если посмотреть на сборную, которая сейчас есть, то там молодые качественные ребята, всегда способны показать характер. Сборная России смогла бы попасть на чемпионат мира и выйти здесь из группы», – сказал бывший спортивный директор «Локомотива».

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