Цорн о сборной России: «Могла бы выйти из группы на ЧМ-2022. Есть молодые качественные игроки с характером»
Томас Цорн считает, что сборная России могла бы выйти из группы в случае отбора на ЧМ-2022.
«У России очень много хороших игроков. Я думаю, она бы смогла выйти из группы.
Если посмотреть на сборную, которая сейчас есть, то там молодые качественные ребята, всегда способны показать характер. Сборная России смогла бы попасть на чемпионат мира и выйти здесь из группы», – сказал бывший спортивный директор «Локомотива».
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