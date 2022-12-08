«Реал» интересуется Гарначо. 18-летнему вингеру «МЮ» нравится мадридский клуб (Relevo)
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо интересен чемпионам Испании.
По данным Relevo, «Реал» следит за 18-летним футболистом, занимавшимся в академии «Атлетико» до 2020 года.
Контракт игрока, вызывавшегося в сборную Аргентины, рассчитан до 2024 года с опцией продления, и «МЮ» хочет его продлить, но до тех пор, пока этого не произошло, «Реал» намерен следить за ситуацией и предпринять попытку приобрести Гарначо.
Утверждается, что самому вингеру нравится «Реал».
В текущем сезоне он провел 3 матча в АПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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