Скалони о матче Нидерланды – Аргентина: «Две команды, идущие в атаку. Игра будет зрелищной»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался об игре с Нидерландами.

Матч 1/4 финала назначен на 9 декабря.

«Любая из восьми команд, остающихся в гонке, выступает достаточно хорошо для того, чтобы выйти в финал.

Завтрашняя игра будет очень увлекательным зрелищем, поскольку встречаются две команды, всегда стремящиеся атаковать.

Мы не беспокоимся насчет того, выложится ли наша команда на все сто. Наша команда всегда отдает на поле все силы.

Де Поль в целом в порядке. После матчей всегда есть футболисты, которые тренируются отдельно от остальных. Сегодня мы примем решение по составу после тренировки», – отметил Скалони.

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