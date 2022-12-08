Товарищеские матчи. «Арсенал» против «Лиона», «Милан» обыграл «Лумеццане»
Европейские клубы проводят товарищеские матчи во время ЧМ-2022.
Товарищеские матчи
Дубай, ОАЭ
«Астон Вилла» – «Брайтон» – 0:0
Милан, Италия
«Милан» – «Лумеццане» – 3:2 (0:1)
«Милан» (стартовый состав): Тэтэрушану, Бакуне, Габбия, Томори, Адли, Побега, Тонали, Вранкс, Крунич, Ориги, Ребич.
Голы «Милана»: 1:1 – Адли (50), 2:2 – Алези (68), 3:2 – Элету (77).
- Дата проведения
- 8 декабря, 18.30, «Rashid Al-Maktoum Stadium, Dubai»
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Арсенал –
Хейн, Соареш, Холдинг, Габриэл, Тирни, Эль-Ненни, Эдегор, Локонга, Фабиу Виейра, Нелсон, Нкетиа.
- Дата проведения
- 8 декабря, 22.15, «Мартинес Валеро»
Примечание: время начала матчей – московское.
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