Товарищеские матчи. «Арсенал» против «Лиона», «Милан» обыграл «Лумеццане»

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Европейские клубы проводят товарищеские матчи во время ЧМ-2022.

Товарищеские матчи

Дубай, ОАЭ

«Астон Вилла» – «Брайтон» – 0:0

Милан, Италия

«Милан» – «Лумеццане» – 3:2 (0:1)

«Милан» (стартовый состав): Тэтэрушану, Бакуне, Габбия, Томори, Адли, Побега, Тонали, Вранкс, Крунич, Ориги, Ребич.

Голы «Милана»: 1:1 – Адли (50), 2:2 – Алези (68), 3:2 – Элету (77).

Арсенал Англия – Лион Франция 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
8 декабря, 18.30, «Rashid Al-Maktoum Stadium, Dubai»
Онлайн матча
АрсеналХейн, Соареш, Холдинг, Габриэл, Тирни, Эль-Ненни, Эдегор, Локонга, Фабиу Виейра, Нелсон, Нкетиа.
ЛионАнтони Лопеш, Гюсто, Лукеба, Диоманде, Энрике, Февр, Ауар, Толиссо, Какре, Ляказетт, Дембеле.

 

Эльче Испания – Лидс Англия
Дата проведения
8 декабря, 22.15, «Мартинес Валеро»
Онлайн матча

Примечание: время начала матчей – московское.

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