Фигурист Кондратюк о Роналду: «500 млн подписчиков – круто, получается, каждый 16-й человек в мире. Понятно, что есть вторые аккаунты, боты и так далее, но сама цифра – маркер безумной популярности»

Марк Кондратюк высказался о количестве подписчиков в инстаграме.

Роналду – первый в истории человек, достигший отметки в 500 млн подписчиков в этой соцсети.

«Я не очень склонен считать это достижением. Криштиану – великий футболист, и я думаю, это для него важнее, чем количество подписчиков в социальной сети.

Но 500 млн – это, безусловно, очень круто. Если мы вспомним, что количество людей на Земле сейчас перевалило за восемь миллиардов, получается, грубо говоря, что каждый 16-й человек в мире подписан на португальца.

Понятно, что есть какие-то вторые аккаунты, боты и так далее, но сама по себе цифра – это маркер безумной популярности и известности. У меня, например, порядка 160 тысяч подписчиков, у Роналду – 500 млн. Небольшая такая разница», – заявил олимпийский чемпион по фигурному катанию.

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