Ринат Билялетдинов о работе в «Химках»: «Подумал, что хорошее предложение. Серьезный вызов, хочется остаться в РПЛ»

назвал свою работу в «Химках» серьезным вызовом.

Клуб занимает 15-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.

65-летний сециалист, занявший должность ассистента Спартака Гогниева, ранее тренировал «Рубин», хабаровский СКА, «Олимп» Химки, «Олимп-Долгопрудный» и московскую «Аврору».

«Не сказать, что переговоры были долгими. Позвонили, предложили встретиться и побеседовать, потом повторно и все. Когда оформился, можно подтвердить – факт свершился. Я подумал, что хорошее предложение. Это серьезный вызов, но я не брал много времени на размышление.

Сами понимаете специфику тренерской работы – можно иметь на руках пятилетний контракт, а через пять матчей забыть про него. Сроки все время привязаны к работе, к результату. Получается или нет – это определяет длительность контракта.

Верю ли, что останутся в ? Задача серьезная, хочется ее выполнить, я не знаю людей, которые берутся за какое-то дело, не веря в успех», – сказал Билялетдинов.

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