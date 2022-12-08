Ринат Билялетдинов о работе в «Химках»: «Подумал, что хорошее предложение. Серьезный вызов, хочется остаться в РПЛ»
Ринат Билялетдинов назвал свою работу в «Химках» серьезным вызовом.
Клуб занимает 15-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.
65-летний сециалист, занявший должность ассистента Спартака Гогниева, ранее тренировал «Рубин», хабаровский СКА, «Олимп» Химки, «Олимп-Долгопрудный» и московскую «Аврору».
«Не сказать, что переговоры были долгими. Позвонили, предложили встретиться и побеседовать, потом повторно и все. Когда оформился, можно подтвердить – факт свершился. Я подумал, что хорошее предложение. Это серьезный вызов, но я не брал много времени на размышление.
Сами понимаете специфику тренерской работы – можно иметь на руках пятилетний контракт, а через пять матчей забыть про него. Сроки все время привязаны к работе, к результату. Получается или нет – это определяет длительность контракта.
Верю ли, что «Химки» останутся в РПЛ? Задача серьезная, хочется ее выполнить, я не знаю людей, которые берутся за какое-то дело, не веря в успех», – сказал Билялетдинов.
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