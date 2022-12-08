«Локомотив» и «Нант» начали переговоры о трансфере Камано

Теги Локомотив Нант премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Франсуа Камано Футбол

Полузащитник Франсуа Камано может покинуть «Локомотив» зимой.

По данным L’Equipe, возможность подписания 26-летнего футболиста рассматривает «Нант». Клуб Лиги 1 уже начал переговоры о трансфере.

Утверждается, что на Камано также претендуют и другие иностранные клубы.

В текущем сезоне полузащитник провел 16 матчей в Мир РПЛ и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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