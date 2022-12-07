Доннарумма о Серии А: «Надеюсь на победу «Наполи». Буду очень, очень счастлив»
Экс-вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма надеется на победу «Наполи» в Серии А.
«Я не знаю, почему после моего переезда в Милан возникли какие-то сомнения в моей любви к Неаполю. Я люблю Неаполь, это мой город, никаких сомнений тут быть не должно.
Я буду очень, очень счастлив, если «Наполи» выиграет Серию А. И я на это действительно надеюсь», – сказал футболист «ПСЖ», рожденный в Кампании.
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