Доннарумма о Серии А: «Надеюсь на победу «Наполи». Буду очень, очень счастлив»

Экс-вратарь надеется на победу в Серии А.

«Я не знаю, почему после моего переезда в Милан возникли какие-то сомнения в моей любви к Неаполю. Я люблю Неаполь, это мой город, никаких сомнений тут быть не должно.

Я буду очень, очень счастлив, если «Наполи» выиграет Серию А. И я на это действительно надеюсь», – сказал футболист , рожденный в Кампании.

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