Де Поль из-за проблем с бедром может пропустить матч Аргентины с Нидерландами 9 декабря

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Полузащитник Родриго Де Поль может пропустить четвертьфинал ЧМ-2022.

Как передает Ole, у хавбека сборной Аргентины возникла контрактура мышц правого бедра, в связи с чем он тренировался отдельно от общей группы.

Участие футболиста «Атлетико» в матче с Нидерландами 9 декабря находится под большим вопросом. При этом тренерский штаб будет откладывать решение по поводу Де Поля как можно дольше.

На ЧМ-2022 полузащитник целиком провел все четыре игры, не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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