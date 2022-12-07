Клопп встречался с представителями Амрабата. «Интеру» и «Тоттенхэму» хавбек «Фиорентины» тоже интересен (Foot Mercato)

Полузащитник Софьян Амрабат может перейти из «Фиорентины» в .

По сведениям Foot Mercato, представители марокканца уже встречались с главным тренером мерсисайдцев Юргеном Клоппом, который рассчитывает на укрепление средней линии зимой.

Отмечается, что встреча прошла успешно, стороны договорились о новых контактах после чемпионата мира.

Также на Амрабата претендуют , и другие клубы .

В текущем сезоне Серии А 26-летний хавбек провел 13 матчей и получил 7 желтых карточек. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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