10 игроков Испании не полетели в Мадрид со сборной после вылета с ЧМ. Они остались в Дохе, чтобы отправиться в отпуск

вернулась с не в полном составе.

Ночью после вылета от Марокко (0:0, по пен. 0:3) на стадии 1/8 финала ЧМ-2022 игроки сборной Испании прилетели в Мадрид. Однако некоторые футболисты предпочли не лететь в Испанию с партнерами по сборной.

, , , Альваро Мората, Коке, Маркос Льоренте, Карлос Солер, Роберт Санчес, Сесар Аспиликуэта и Родри не полетели в Мадрид с командой, а остались в Дохе, чтобы встретиться со своими семьями и улететь в отпуск.

Испания переписывает наши представления о трусости. Вылетели с позиционным антифутболом

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