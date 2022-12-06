ЧМ 2022: Англия — Франция прямая трансляция

Более сорока поединков провели между собой эти команды за всю историю, при этом ровно сорок лет они не встречались в рамках чемпионатов мира по футболу. У каждой из команд миллионы поклонников, в составе есть звездные игроки, каждая достойна титула, и на исход поединка могут повлиять нюансы. Один из них — наличие в составе действующих чемпионов мира Килиана Мбаппе, который может решить исход любого матча. Встреча сборных Англии и Франции состоится 10 декабря на стадионе «Аль-Бейт» в городе Эль-Хаур, начало в 22:00 по московскому времени.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Прямая трансляция начнется на канале «Матч-ТВ» в 21:45.

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Англия — Франция на ЧМ 2022 по футболу в Катаре можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.