Авангардная коллекция повседневной одежды от «Зенита»

«Стиль побеждает» — название новой коллекции капсульной одежды для преданных болельщиков сине-бело-голубых, созданной футбольным клубом «Зенит» и компанией Winline. Современный стиль, цифровые мотивы, традиции русского авангарда и дорогие сердцу каждого болельщика символы органично переплелись воедино, чтобы навсегда вписаться в повседневный гардероб своих владельцев.

Дизайнерские решения коллекции сочетают в себе минималистичные геометрические формы эпохи авангарда 1920-х, времени основания «Зенита», и популярные сегодня шрифтовые решения. Оригинальные комбинации структур и логотипов на тканях клубных цветов охватывают почти 100 лет особого стиля клуба из Петербурга и врываются вместе с болельщиками в прогрессивные тренды одежды «новых 20-х» в виде широкой линейки худи, футболок, кепки и шоппера.

При создании коллекции дизайнеры исходили из того, что предназначение одежды и аксессуаров с клубной символикой – гармонично включить футбольную идентичность человека в его привычный стиль, позволяя сочетать брендированную одежду с любимыми повседневными вещами и проявлять свою личность за пределами стадиона.

В авангардистских паттернах дизайнеры новой линейки одежды закодировали все те символы, которые ежедневно вдохновляют болельщиков «Зенита»: изгибающуюся под ударом забитого мяча футбольную сетку, реющие над стадионами флаги, пылающие фанатские файеры и точные географические координаты домашнего стадиона.

Создатели коллекции исходили прежде всего из запросов и вкусов самих болельщиков, оставляя для логотипа партнера место в виде аккуратной ненавязчивой этикетки. Это новый подход в совместной работе футбольного клуба и компании Winline.

Результат работы представлен в виде яркой фотосессии с участием игроков сине-бело-голубых Андрея Мостового, Далера Кузяева и Данила Кругового. Повседневные образы футболистов в сочетании с элементами капсульной коллекции являются подтверждением ее универсальности и яркости.