У Рамуша лучший результат ЧМ-2022 по Fantasy-очкам: набрал 17 за хет-трик и ассист в 1/8 финала со Швейцарией

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Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш забил три мяча и отдал голевой пас в победном матче против Швейцарии в 1/8 финала ЧМ-2022 (6:1).

Такой результат принес 17 очков в fantasy-турнире по чемпионату мира-2022 игрокам, взявшим Рамуша в свои команды: по четыре балла за каждый гол, три – за результативный пас, два – за 60 минут на поле.

Это лучший результат турнира по итогам 56 из 64 матчей чемпионата мира. До этого лидерами по набранным очкам были полузащитник Бруну Фернандеш (Португалия, дубль в группе против Уругвая), защитник Дензел Думфрис (Нидерланды, 1+2 в 1/8 финала против США) и форвард Килиан Мбаппе (Франция, 2+1 в 1/8 финала против Польши) – у них было по 14 баллов.

Рамуша взял в команду 51 фэнтези-менеджер на Sports.ru (0,21% от общего числа игроков), у всех из них португалец был в основном составе. 15 человек (0,06%) сделали Гонсалу капитаном – им нападающий принес 34 очка, так как очки капитана удваиваются.

На групповом этапе Рамуш провел за сборную Португалии суммарно 10 минут и набрал 2 фэнтези-очка за два появления на замену в концовке.

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