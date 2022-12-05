Жиру продлит контракт с «Миланом» после ЧМ. Клуб уже готовит документы для подписания (Фабрицио Романо)

продлит контракт с «Миланом» после .

По информации , клуб уже готовит новое соглашение с французским нападающим, чтобы подписать документы как можно скорее. На данный момент Жиру сосредоточен на чемпионате мира, однако нападающий был бы счастлив продолжить выступать за .

Действующее соглашение Жиру с клубом истекает в июне следующего года.

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