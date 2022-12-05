Жиру продлит контракт с «Миланом» после ЧМ. Клуб уже готовит документы для подписания (Фабрицио Романо)

Теги Милан Сборная Франции по футболу серия А Италия ЧМ-2022 Оливье Жиру Фабрицио Романо Футбол

Оливье Жиру продлит контракт с «Миланом» после ЧМ-2022.

По информации Фабрицио Романо, клуб уже готовит новое соглашение с французским нападающим, чтобы подписать документы как можно скорее. На данный момент Жиру сосредоточен на чемпионате мира, однако нападающий был бы счастлив продолжить выступать за «Милан».

Действующее соглашение Жиру с клубом истекает в июне следующего года.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные